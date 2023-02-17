Киев, 17 февраля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пообещал жителям страны, что нынешнее противостояние приведёт к развалу России. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он пообещал, что Россия будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас, поскольку иначе Российская Федерация якобы будет представлять угрозу как для Украины, так и для всего мира.

Данилов также пообещал, что изменений хода боёв нужно ожидать через несколько месяцев.

Как передавало ИА REGNUM, украинский пленный рассказал, как в ВСУ поставлена на поток доставка наркотиков на передовую.