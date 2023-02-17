Донецк, 17 февраля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. ВСУ за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 17 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Егор Алеев/ТАСС Разбитое в результате обстрела окно

«За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что всего ВСУ выпустили по территории ДНР 119 единиц различных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 февраля беспилотный летательный аппарат ВСУ был сбит в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе. Станция не получила повреждений и продолжает работу в штатном режиме. Украинские военные совершили очередную попытку атаковать важный для города объект.