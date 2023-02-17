Экс-советник ЦРУ заявил, что Байден готовит конфликту на Украине ужасный конец

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Президент США Джо Байден готовит конфликту на Украине ужасный конец. Об этом написал экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

Джо Байден © IMAGО/Chris Kleponis / CNP /Medi/Global Look Press

Он допустил, что президент США может направить войска на Западную Украину.

«Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную войну, как сейчас», — пишет автор.

Он также отметил, что Вашингтон, по сути, превратил конфликт на Украине в экзистенциальный кризис для НАТО и США, а этого никогда не должно было случиться, поскольку Киев никогда не был жизненно важным интересом США, при этом данная угроза экзистенциальна для России, поэтому она не сдастся.

Автор считает, что Россия побеждает, а помощь Запада может лишь продлить боевые действия, но это не повлияет на итог.

Бывший советник ЦРУ отметил, что это лишь отсрочит неизбежное, при этом автор считает, что Вашингтон не прекратит поставлять оружие Киеву, поскольку Байден боится потерять лицо, при этом его ближайшие советники, например Виктория Нуланд, питают иррациональную ненависть к России.