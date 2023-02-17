Москва, , 09:15 — REGNUM В Москве мужчина похитил ученицу 11-го класса, на которой собирался жениться, пишут «Известия».

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошел на Вяземской улице, где пропавшую видели в последний раз.

Вскоре злоумышленник позвонил родителям школьницы и сообщил, что та находится у него. После этого отец немедленно обратился в полицию.

По данным издания, ранее этот мужчина уже просил руки девушки у ее отца, но получил отказ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве задержали пьяного, пытавшегося похитить из мавзолея тело вождя революции Владимира Ленина. Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Неизвестного поймали, когда он старался открыть мавзолей.

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