Две трети немцев высказались против поставок истребителей Киеву
Берлин, 17 февраля 2023, 09:22 — REGNUM Почти две трети жителей Германии — 64% — высказались против передачи Украине боевых самолётов. Об этом сообщает 17 февраля немецкая новостная служба Tagesschau со ссылкой на результаты опроса.
Поставку Украине истребителей власти Германии обсуждают после принятия решения о поставке танков. Однако менее четверти опрошенных — всего 23% — поддержали эту инициативу.
«Канцлер Олаф Шольц против — и может знать, что за ним стоит большая часть населения», — подчёркивает издание.
Более категоричны сторонники партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 86% против, и левые — 81%. Среди «зелёных» и сторонников Свободной демократической партии Германии (СвДП) поддержка больше, но и они остались в меньшинстве (38% и 34% за передачу истребителей соответственно).
Исследование проводила компания Infratest dimap 14–15 февраля методом телефонного и онлайн-опроса.
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