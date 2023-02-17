Берлин, 17 февраля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Почти две трети жителей Германии — 64% — высказались против передачи Украине боевых самолётов. Об этом сообщает 17 февраля немецкая новостная служба Tagesschau со ссылкой на результаты опроса.

Julian Herzog Истребитель ВВС Германии

Поставку Украине истребителей власти Германии обсуждают после принятия решения о поставке танков. Однако менее четверти опрошенных — всего 23% — поддержали эту инициативу.

«Канцлер Олаф Шольц против — и может знать, что за ним стоит большая часть населения», — подчёркивает издание.

Более категоричны сторонники партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 86% против, и левые — 81%. Среди «зелёных» и сторонников Свободной демократической партии Германии (СвДП) поддержка больше, но и они остались в меньшинстве (38% и 34% за передачу истребителей соответственно).

Исследование проводила компания Infratest dimap 14–15 февраля методом телефонного и онлайн-опроса.

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