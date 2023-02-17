Луганск, , 09:08 — REGNUM Разведчики Западного военного округа поразили группу военнослужащих ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал командир гранатометного расчета, который выполнял боевые задачи на этом направлении.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Поступила команда от старшего отработать по цели. Навелись по цели, отработали, получили корректировку, откорректировались и еще отработали», — приводит РИА Новости слова российского военнослужащего.

Командир также отметил, что корректировка огня проходила при помощи беспилотников.

«Цель была живая сила», — уточнил военнослужащий, отметив, что от корректировщиков огня поступила информация о ликвидированных бойцах ВСУ после данного обстрела.

Как передавало ИА REGNUM, по словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, масштаб потерь в рядах ВСУ на кременском участке фронта приближается к тому, что наблюдается у Артёмовска.