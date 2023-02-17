Российские разведчики поразили живую силу ВСУ на кременском участке
Луганск, 17 февраля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Разведчики Западного военного округа поразили группу военнослужащих ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал командир гранатометного расчета, который выполнял боевые задачи на этом направлении.
«Поступила команда от старшего отработать по цели. Навелись по цели, отработали, получили корректировку, откорректировались и еще отработали», — приводит РИА Новости слова российского военнослужащего.
Командир также отметил, что корректировка огня проходила при помощи беспилотников.
«Цель была живая сила», — уточнил военнослужащий, отметив, что от корректировщиков огня поступила информация о ликвидированных бойцах ВСУ после данного обстрела.
Как передавало ИА REGNUM, по словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, масштаб потерь в рядах ВСУ на кременском участке фронта приближается к тому, что наблюдается у Артёмовска.