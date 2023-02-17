Киев, 17 февраля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Украинская авиация несет невосполнимые потери и за время проведения специальной военной операции потеряла почти всех опытных пилотов, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова командира авиагруппы «Вагнер» с позывным Горец.

Денис Абрамов ИА REGNUM Пилот самолёта

Сравнивая российских и украинских летчиков, российский боец пояснил, что сейчас в украинской военной авиации в основном «инстаграмная» (соцсеть Instagram признана в России экстремистской и запрещена) молодежь, а в российской армии все опытные люди, многие из них ещё до СВО прошли горячие точки.

Горец подчеркнул: «В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится».

Спецоперация на Украине идет уже 359 дней. По данным Минобороны РФ на 16 февраля, за это время российскими вооружёнными силами было уничтожено 385 самолётов ВСУ.

Восполнять дефицит летной техники и кадров киевские власти намерены при содействии стран НАТО. Истребители F-16, которые Запад раздумывает предоставить Украине, могут быть использованы для контрнаступления, сообщает президент Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко. По словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, украинским пилотам потребуется несколько недель, чтобы научиться пилотировать данные истребители.

Однако российские эксперты утверждают, что украинская профессиональная армия перестала существовать. И пилоту нужно гораздо больше времени, чтобы освоить новые самолеты.

«Что касается авиации, Киев хочет получить сразу «Рафали», F-16 и «Мистрали» с «Грипенами», вероятно, не зная, что профессиональному военному пилоту нужен год, чтобы переучиться на новый тип самолёта», — пояснил военный эксперт Александр Артамонов.

Глава российской стратегической авиации, пилот экстра-класса Сергей Кобылаш рассказал, что в течение года переучивался с «Грача» — штурмовик Су-25 — на стратегический бомбардировщик.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ВСУ (Вооруженные силы Украины) за время проведения специальной военной операции потеряли почти всех опытных пилотов, известил РИА Новости командир авиагруппы «Вагнер» с позывным Горец.

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