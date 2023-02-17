Севастополь, 17 февраля, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат ВСУ сбит в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев 17 февраля в своём телеграм-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Балаклавская ТЭС

«Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник», — написал Развожаев.

Он уточнил, что станция не получила повреждений и продолжает работу в штатном режиме. Украинские военные совершили очередную попытку атаковать важный для города объект.

Ранее Развожаев сообщил о бытовом пожаре на списанном противолодочном корабле, стоящем в Стрелецкой бухте. Украинская сторона может попытаться выдать это за свой «военный успех», предупредил он.