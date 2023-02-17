Москва, 17 февраля, 2023, 08:58 — ИА Регнум. В МИД России заявили, что новых инцидентов со въездом беременных гражданок Российской Федерации в Аргентину не зафиксировано.

Иван Шилов ИА REGNUM Беременность

В феврале 2023 года в аэропорту Аргентины были задержаны шесть беременных гражданок России, власти страны пытались отказать им во въезде в страну. Миграционная служба заподозрила жительниц России в том, что заявленная ими цель визита была ложной.

При этом гражданки России опротестовали данное решение службы в суде. Кроме этого, миграционная служба Аргентины начала работу по приостановке и отмене действия вида на жительство граждан России, которые получили его через рождение ребёнка, но не остались жить в этом государстве.

В МИД России рассказали, что видят резонанс в СМИ по вопросу задержки беременных женщин из России в Аргентине.

«Им пришлось довольно продолжительное время ожидать решения миграционных властей в транзитной зоне международного аэропорта Буэнос-Айреса: как мы понимаем, у аргентинской стороны возникли вопросы относительно целей посещения нашими соотечественниками этого южноамериканского государства», — приводит РИА Новости слова источника в МИД РФ.

Отмечается, что посольство Российской Федерации в Буэнос-Айресе оперативно взяло данную ситуацию на контроль, женщинам были переданы необходимые средства личной гигиены и медикаменты, также им было оказано консульское содействие.

«В том числе благодаря этим усилиям 9 и 10 февраля россиянам был разрешен въезд в страну, и, насколько нам известно, в последующие дни процедура осуществляется в прежнем порядке, новых инцидентов не зафиксировано», — уточнили в МИД России.