Луганск, , 09:00 — REGNUM Масштаб потерь в рядах ВСУ на кременском участке фронта приближается к тому, что наблюдается у Артёмовска. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 17 февраля в своём телеграм-канале.

Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ © РИА Новости

Каждый день Киев перебрасывает под Кременную дополнительные силы численностью до батальона, так как только безвозвратные потери ВСУ, по предварительным оценкам, в этом районе составляют около 200 человек в сутки, заявил эксперт, ссылаясь на собственные источники.

На кременском участке фронта число потерь противника уже можно сопоставлять с потерями в Артёмовске, добавил он.

Ранее Марочко сообщил об интенсивных боях на линии соприкосновения в районе города Кременная в ЛНР. Это «очень жёсткие боевые действия» с контрбатарейной борьбой, отметил он, сравнивая обстановку с Артёмовском.