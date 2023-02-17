Севастополь, , 08:50 — REGNUM Бытовой пожар, связанный с неисправностью электропроводки, произошёл на списанном корабле в Стрелецкой бухте в Севастополе. Об этом севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил 17 февраля в своём телеграм-канале.

Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе © Алексей Мальгавко/РИА Новости

Пожар произошёл на малом противолодочном корабле, который списали и готовили к утилизации. На место оперативно прибыли пожарные и спасатели, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

«Предварительные причины возгорания — розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя», — написал Развожаев.

Информация об инциденте не позволит украинским спецслужбам «вывернуть» его в свою пользу, пояснил он.