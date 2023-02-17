Донецк, 17 февраля, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артёмовска срочно уезжать из города. Соответствующее сообщение она написала в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Верещук отметила, что в городе остаются порядка шести тысяч мирных жителей. Она призвала их немедленно эвакуироваться, поскольку жители подвергают опасности себя и своих близких.

Как передавало ИА REGNUM, Вооружённые силы России заняли все основные высоты в окрестностях Артёмовска. Российские военные взяли трассу Славянск — Артёмовск под огневой контроль, но ВСУ уже прокладывают новую дорогу по полям для снабжения своего гарнизона.