Москва, 17 февраля, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Украина за время спецоперации потеряла почти всех опытных пилотов, сообщил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным Горец.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Большие потери были в авиации у противника, и в основном сейчас инстаграмная (соцсеть Instagram признана в России экстремистской и запрещена) молодежь, — цитирует его РИА Новости. — Если у нас все опытные люди, у них осталась, полагаю, только молодежь».

Военный добавил, что российские бойцы прошли многие горячие точки еще до спецоперации и приобрели необходимый опыт.

Как сообщало ИА REGNUM, киевская армия не сможет противостоять российской из-за нехватки боеприпасов. Так считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уверен, что ВСУ получат от стран Запада истребители, но это произойдёт на более позднем этапе конфликта.

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