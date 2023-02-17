Командир авиагруппы: Киев потерял почти всех опытных пилотов
Командир авиагруппы с позывным Горец заявил о потере Киевом почти всех опытных пилотов
Москва, 17 февраля, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Украина за время спецоперации потеряла почти всех опытных пилотов, сообщил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным Горец.
Иван Шилов ИА REGNUM
ЧВК Вагнер
«Большие потери были в авиации у противника, и в основном сейчас инстаграмная (соцсеть Instagram признана в России экстремистской и запрещена) молодежь, — цитирует его РИА Новости. — Если у нас все опытные люди, у них осталась, полагаю, только молодежь».
Военный добавил, что российские бойцы прошли многие горячие точки еще до спецоперации и приобрели необходимый опыт.
Как сообщало ИА REGNUM, киевская армия не сможет противостоять российской из-за нехватки боеприпасов. Так считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уверен, что ВСУ получат от стран Запада истребители, но это произойдёт на более позднем этапе конфликта.
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