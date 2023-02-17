Луганск, 17 февраля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Новые братские могилы для украинских военнослужащих заготовлены в лесу под Артёмовском, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 17 февраля в своём телеграм-канале.

Александр Река/ТАСС Надгробия на военном кладбище ВСУ

Киев направил инженерную технику в лесной массив в районе села Миньковка, которое расположено к северо-западу от города. Техника роет там параллельные траншеи.

Расположение и конфигурация траншей позволяют предположить, что это — новые места для захоронения военнослужащих ВСУ, трупы которых периодически свозят в этот район из зоны активных боёв, написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Ранее Марочко сообщил, что подразделения ВСУ перебрасываются из Херсонской области на краснолиманское направление, к Славянску и Красному Лиману.