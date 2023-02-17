Москва, 17 февраля, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что Россия считает слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля о «будущем Украины в ЕС» ничем не подкрепленными политическими лозунгами. Об этом сообщает «Лента. ру».

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС Владимир Зеленский выступил перед Европарламентом в Брюсселе

Логвинов отметил, что такую же точку зрения имеют и многие граждане стран Евросоюза, и призвал разделять предоставление Украине кандидатского статуса и её непосредственное вступление в ЕС.

Он рассказал, что решение лидеров Евросоюза предоставить Украине статус страны — кандидата в члены ЕС разочаровало другие страны, которые много лет добиваются вхождения в Евросоюз и предпринимают для этого много усилий.

Он также обратил внимание на то, что Евросоюз не способен просчитать возможные последствия от предоставления Украине членства.

«Что касается расширения, будь то Украина или другие государства, то сегодня ЕС, похоже, не готов трезво оценить соответствующие риски для самого себя», — приводят журналисты его слова.