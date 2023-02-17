Hurriyet: правящая партия Турции не намерена переносить выборы
Анкара, 17 февраля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Правящая в Турции партия справедливости и развития рассматривает различные варианты по всеобщим выборам, но решений об их переносе нет, пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники.
Так, отметил он, президент Турции Реджеп Эрдоган выступает за проведение выборов 14 мая, а некоторые члены партии — за 18 июня.
При этом у Эрдогана нет никаких опасений по поводу выборов, добавил он.
Напомним, ранее телеканал TGRT Haber передал, что выборы президента, запланированные на 14 мая в Турции, могут оказаться под угрозой срыва из-за последствий землетрясения на юго-востоке страны.
Сообщалось, что до сегодняшнего дня в правящей партии справедливости и развития никаких оценок возможности переноса или отмены даты выборов сделано не было, но запланированную дату выборов поддерживает всё меньше политиков.
Читайте также: В Турции оказались под угрозой срыва выборы президента