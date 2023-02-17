Анкара, 17 февраля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Правящая в Турции партия справедливости и развития рассматривает различные варианты по всеобщим выборам, но решений об их переносе нет, пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники.

ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС Прохожие у баннера с портретом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле

«В Партии справедливости и развития (AK Parti) рассматриваются все варианты, но пока нет ни решения, ни намерения перенести выборы», — сказал собеседник издания.

Так, отметил он, президент Турции Реджеп Эрдоган выступает за проведение выборов 14 мая, а некоторые члены партии — за 18 июня.

При этом у Эрдогана нет никаких опасений по поводу выборов, добавил он.

Напомним, ранее телеканал TGRT Haber передал, что выборы президента, запланированные на 14 мая в Турции, могут оказаться под угрозой срыва из-за последствий землетрясения на юго-востоке страны.

Сообщалось, что до сегодняшнего дня в правящей партии справедливости и развития никаких оценок возможности переноса или отмены даты выборов сделано не было, но запланированную дату выборов поддерживает всё меньше политиков.

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