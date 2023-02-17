Вашингтон, 17 февраля, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Воинственные заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что американские власти поддерживают удары Украины по территории Крыма, не остались без внимания посольства России в Вашингтоне. По словам пресс-секретаря российской дипмиссии Игоря Гиренко, слова чиновницы являются очередным подтверждением вовлечённости Америки в конфликт между Киевом и Москвой.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

В ответ на утверждение Нуланд о том, что Украина никогда не будет в безопасности без демилитаризации Крыма, Гиренко отметил, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине.

16 марта 2023 года исполнится девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе общенародного референдума, по итогам которого был подписан договор о вхождении в состав РФ двух новых субъектов Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 11 апреля 2014 года принята Конституция Республики Крым, согласно которой государственными языками являются русский, украинский и крымско-татарский. Угрозы напасть на Крым исходят от киевских властей постоянно. Теперь и их главные спонсоры в США стали говорить о том же самом.

Нападение на Крым, которое, по заявлениям киевских политиков, намерена осуществить Украина, стало бы нападением на Россию и привело бы к эскалации конфликта, заявил 4 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Ранее он также заявил, что в случае атаки на Крым никаких переговоров с Украиной уже не будет, зато будут удары возмездия по всей территории, контролируемой Киевом.

Заявление властей США о том, что они не подталкивают Украину к нападению на Крым, является лукавством, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, киевским властям никто ничего не запрещал.

Любопытно, что на днях госсекретарь США Энтони Блинкен пытался убедить журналистов в том, что Белый дом не подталкивает активно Украину к взятию Крыма. Он заявил также, что нападение на Крым стало бы пересечением «красной линии», которую установила для себя Россия, а это опасно.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ (Вооруженные силы Украины), активно поддерживаемые странами НАТО, несут существенные потери. Огорченный этим обстоятельством Вашингтон фактически одобрил удары по военным объектам в Крыму. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прямо заявила, что американские власти поддерживают удары Украины по территории Крыма, так как считают эти действия Киева законными.

В российском посольстве считают, что слова чиновницы подтверждают непосредственную вовлеченность США в конфликт на Украине и что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния. В дипмиссии напомнили, что Вашингтон активно снабжает Киев современным оружием, консультирует командование ВСУ, вместе с украинскими военными планирует операции, выбирает цели.

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