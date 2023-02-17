В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ пострадал один мирный житель
Донецк, 17 февраля 2023, 08:09 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадал один мирный житель, сообщили 17 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики в подконтрольных им городах Донецкой Народной Республики устраивают обыски в домах мирных жителей, избивают их, пытаясь выявить якобы шпионов, которые поддерживают российскую сторону.
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