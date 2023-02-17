Донецк, , 08:09 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадал один мирный житель, сообщили 17 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Разбитое окно магазина после обстрела со стороны украинских войск © Сергей Батурин/РИА Новости

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранен один человек», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики в подконтрольных им городах Донецкой Народной Республики устраивают обыски в домах мирных жителей, избивают их, пытаясь выявить якобы шпионов, которые поддерживают российскую сторону.

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