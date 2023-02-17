Москва, , 08:13 — REGNUM Десятый пакет санкций, готовящийся к принятию в Евросоюзе, не останется без ответа со стороны Москвы. Об этом заявил и. о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

Пакет санкций Сергей Корсун © ИА REGNUM

По его словам, Россия найдёт решения в ответ на новые ограничения, но не будет ставить такой задачи, как ухудшение социально-экономического положения европейцев. Руководство же ЕС заявляло, что рассчитывает серьёзно ударить по российским гражданам.

«Безусловно, Россия при необходимости отреагирует, без ответа подобные действия не останутся. Главным будет защита интересов нашей страны и законных прав российских граждан», — сказал Логвинов в интервью «Ленте. ру»

Он добавил, что в ЕС ищут оснований для того, чтобы отобрать у российских граждан имущество, в том числе через криминализацию нарушения санкций. Это значит, что ЕС пренебрегает базовыми принципами права.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ЕС работают над десятым пакетом антироссийских санкций и планируют принять их к 24 февраля — годовщине начала спецоперации на Украине.