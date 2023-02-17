В КНДР пообещали беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи
Пхеньян, 17 февраля 2023, 08:04 — REGNUM Власти КНДР беспрецедентно сильно и продолжительно ответят на план расширения военных учений США и Южной Кореи, если те приведут его в действие. Об этом 17 февраля сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Там напомнили, что Соединенные Штаты и Южная Корея планируют более 20 совместных военных учений в течение 2023 года.
Как передавало ИА REGNUM, Южная Корея в ближайшее время планирует приступить к разработке новой, усовершенствованной управляемой ракеты, предназначенной для нанесения ударов по КНДР.
В свою очередь заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что стремление Северной Кореи укреплять свою боевую мощь, в том числе планы по запуску первого военного спутника, являются реакцией на беспрецедентное давление Южной Кореи и США.