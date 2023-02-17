Пхеньян, 17 февраля, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Власти КНДР беспрецедентно сильно и продолжительно ответят на план расширения военных учений США и Южной Кореи, если те приведут его в действие. Об этом 17 февраля сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Там напомнили, что Соединенные Штаты и Южная Корея планируют более 20 совместных военных учений в течение 2023 года.

«Если США и Южная Корея выполнят свой план учений… они столкнутся с сильным и продолжительным беспрецедентным ответом, которого раньше не видели», — передает агентство.

Как передавало ИА REGNUM, Южная Корея в ближайшее время планирует приступить к разработке новой, усовершенствованной управляемой ракеты, предназначенной для нанесения ударов по КНДР.

В свою очередь заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что стремление Северной Кореи укреплять свою боевую мощь, в том числе планы по запуску первого военного спутника, являются реакцией на беспрецедентное давление Южной Кореи и США.