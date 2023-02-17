Донецк, , 07:59 — REGNUM Украинские силовики в подконтрольных им городах Донецкой Народной Республики устраивают обыски в домах мирных жителей, избивают их, пытаясь выявить якобы шпионов, которые поддерживают российскую сторону. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Андрей Марочко Народная милиция ЛНР

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Марочко пояснил, что в Красном Лимане, Славянске и Краматорске участились случаи беспредела — патрули различных служб и ведомств ВФУ, прикрываясь различными поводами, врываются в дома и квартиры мирных граждан с целью выявления среди них так называемых шпионов и тех, кто придерживается пророссийских взглядов.

«Силовики угрожают людям оружием, избивают их и используют психологическое давление. На бесчинства киевских карателей контролирующие органы власти никак не реагируют», — сказал подполковник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей.