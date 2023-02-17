Донецк, 17 февраля, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Военнослужащих из Херсонской области массово отправляют к Славянску и Красному Лиману в Донбасс с целью усилить оборонительные возможности украинской армии. Об этом рассказал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

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Ожидается, что новые подразделения в том числе будут охранять альтернативные пути переправы через реку Северский Донец, а также помогут ВСУ обороняться.

«На краснолиманском направлении в районе населенного пункта Николаевка отмечается прибытие подразделений, которые ранее дислоцировались на херсонском направлении и в городе Харькове», — отметил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделение специального назначения создают из польских добровольцев на Украине для участия в боевых действиях против России, написало издание Onet. Будет формироваться «Польский добровольческий легион».