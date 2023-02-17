Вашингтон, 17 февраля, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Стратегия национальной обороны США ущербна, потому что ориентирована на удовлетворение сиюминутного спроса на продукцию военной промышленности страны. Такое мнение высказал обозреватель Washington Post Роджер Закхейм.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Он считает, что противостоять России и Китаю Штаты смогут только в том случае, если увеличат расходы на оборону. Это необходимо сделать, если возникнут «военные непредвиденные обстоятельства», отмечается в статье.

«Промышленный потенциал может стать ахиллесовой пятой Соединенных Штатов при реализации ими своей стратегии национальной обороны. Производство «точно в срок» может иметь смысл для крупных магазинов и их поставщиков. Но конфликт на Украине ясно показывает, что подобный подход — это верный путь к катастрофе на поле боя», — уверен Закхейм.

Его утверждение касается как выпуска подводных лодок класса «Вирджиния», так и производства боеприпасов и ракет. Когда вооружения понадобятся, это будет означать, что «время уже истекло», считает обозреватель. Он подчеркнул, что «оборудование должно быть готово задолго до того, как угроза станет неизбежной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа американских сенаторов выступила с призывом к президенту страны Джозефу Байдену начать обучение пилотов ВСУ работе с современными истребителями. Конгрессмены считают, что Украине нужно передать сами истребители и дальнобойные ракеты и, возможно, комплексы ATACMS.