Москва, 17 февраля, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Включение России в черный список налоговых юрисдикций Евросоюза — это исключительно политическое решение, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

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«Это исключительно политическое решение. Это очередной недружественный акт. Никаких последствий для бюджета, для экономики это не повлечет», — сказал Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия включена 14 февраля Евросоюзом в список налоговых юрисдикций — стран, которые не полностью соблюдают международные налоговые стандарты.