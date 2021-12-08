Российская специальная операция (СВО) на Украине продолжается уже 359 дней. ВСУ (Вооруженные силы Украины), активно поддерживаемые странами НАТО, несут существенные потери. Огорченный этим обстоятельством Вашингтон фактически одобрил удары по военным объектам в Крыму. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прямо заявила, что американские власти поддерживают удары Украины по территории Крыма, так как считают эти действия Киева законными.

В российском посольстве считают, что слова чиновницы подтверждают непосредственную вовлеченность США в конфликт на Украине и что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния.

В дипмиссии напомнили, что Вашингтон активно снабжает Киев современным оружием, консультирует командование ВСУ, вместе с украинскими военными планирует операции, выбирает цели.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС заявил о наступлении Вооруженных сил России сразу по нескольким направлениям.

По данным Минобороны РФ, накануне, 16 февраля, только на донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены до 135 украинских военнослужащих. В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Подробности о ходе СВО читайте в трансляции ИА REGNUM.

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