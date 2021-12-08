17 Февраля
 
8:57

В Пакистане опровергли сообщения о поставках вооружения Киеву

Пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч опровергла данные о том, что Исламабад якобы оснащает Киев вооружением, передает News International.

8:31

Командир авиагруппы: Киев потерял почти всех опытных пилотов

Украина за время спецоперации потеряла почти всех опытных пилотов, сообщил командир авиагруппы «Вагнер» с позывным Горец.

8:26

Почти две трети (64%) немцев — против отправки истребителей на Украину. По данным опроса социологического института Infratest, только 23% респондентов высказались за.

Причём, как подчёркивает издание Tagesschau, и левые, и сторонники АдГ, и даже большинство избирателей зелёных и демократы не хотят, чтобы Германия передавала боевые самолёты ВСУ:

«Канцлер Олаф Шольц против и может знать, что за ним стоит большая часть населения».

8:22

Майор Артемий Репкин отбил нападение ДРГ и продолжил выполнять боевую задачу, информирует Минобороны РФ.

Тыловая колонна под руководством майора Артемия Репкина направлялась в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, для снабжения подразделений российских Вооруженных сил. Следуя по маршруту, тыловая колонна подверглась нападению со стороны украинских боевиков, предпринявших попытку срыва бесперебойного снабжения наших войск. Артемий Репкин быстро организовал оборону колонны и вступил в бой с украинскими диверсантами.

Несмотря на неравные силы, группа Артемия Репкина отбила нападение, уничтожила минометный расчет и живую силу противника. Мужественные и решительные действия майора Репкина обеспечили сохранность колонны материальных средств и позволили своевременно прибыть в назначенный район без потерь.

8:09

В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ пострадал один мирный житель

В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадал один мирный житель, сообщили 17 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

7:59

Главное о специальной военной операции за 16 февраля 2023 года.

  • 16 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращен 101 российский военнослужащий — в плену им грозила смертельная опасность.

  • На донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

  • В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.

  • Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

7:55

Киев за год потерял почти всех опытных летчиков, и сейчас в украинской военной авиации одна молодежь. Об этом рассказал участник спецоперации, командир авиагруппы с позывным Горец:

«Нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку штурвала не получится. Опыт нарабатывается только со временем в различных боевых действиях. У нас многие люди до этого прошли многие горячие точки».

7:54

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сделала ряд воинственных заявлений:

  • США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, считают их «законными целями».

  • США считают, что Украина никогда не будет в безопасности как минимум без демилитаризации Крыма.

  • Соединенные Штаты считают необходимым дать Украине «вооруженные силы будущего», которые были бы способны сдерживать Россию даже после окончания конфликта.

7:54

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поставил Швейцарии обнадеживающий «диагноз», заявив, что она является «наименее сумасшедшей страной», потому что не поставляет оружия Киеву.

«В НАТО не понимают, почему Швейцария отказывается поставлять оружие Киеву. Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны», — написал политик на своей странице в соцсети.

7:54

Марочко: Киев перекидывает новые подразделения на два направления ДНР

Военнослужащих из Херсонской области массово отправляют к Славянску и Красному Лиману в Донбасс с целью усилить оборонительные возможности украинской армии, рассказал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

7:54

Минобороны показало боевую работу расчетов «кочующих» 120-мм минометов ЗВО в зоне проведения специальной военной операции. Разведка Западной группировки войск получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений. У расчетов «кочующих» 120-мм минометов буквально считаные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и производство первого выстрела. Как только выстрел произведен, расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец прекрасно знает свой маневр.

Главным козырем кочующего огневого средства является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы. Артиллеристы ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, уничтожение укрытой живой силы и легкобронированной техники противника на дальности до 7 тысяч метров.

Исчезают так же быстро, как появляются. По словам бойцов взвода, у них с противником идёт миномётная дуэль, однако ответить противник не успевает и обстреливает уже чистое поле.

7:52

Запад собственноручно обеспечил Украине поражение. Такую точку зрения публикует палестинское издание Al-Ayyam.

Мнение ценно тем, что его высказала сторона, равноудалённая от российско-украинской конфронтации. Эксперты Al-Ayyam прямым текстом говорят, что победа Москвы — дело времени.

А военные действия затягиваются по той причине, что Запад считает большие людские потери лучшим для себя выходом, чем полное поражение Киева. Тем более что эти потери несут не страны ЕС.

7:52

Освобождение Артёмовска необходимо, чтобы под контроль российских военных перешли оставшиеся города Донецкой Народной Республики. Об этом «360» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Надо освобождать полностью Артёмовск, чтобы была возможность перерезать все пути подвоза боеприпасов для бандеровских войск. Ну и чтобы открылась дорога для наступления на еще не освобожденные города ДНР, в том числе Кременчуг», — сказал он.

7:51

Цитата газеты The Times.

Российский политолог Владимир Корнилов:

«Британская The Times паникует, задаваясь вопросом: что будет, если США устанут поддерживать Украину? А что такое? Неужто силенок Британии не хватит для спасения киевского режима? Тем более что рядом в этой же газете пишут о том, что у Украины есть куда более преданный и мощный союзник — Польша! Подумаешь, какому-то Байдену осточертеет вкладываться в Зеленского — уж британские и польские друзья подставят плечо. Чего ж они так напуганы-то?».

7:51

Владимир Путин вот-вот победит в «войне боеприпасов» против Запада. Западу не хватает боеприпасов для поставки ВСУ из-за проблем с производственной базой, считает автор статьи для The Telegraph.

При этом российские производители не сталкиваются с теми проблемами, которые приходится решать их западным коллегам.

7:51

Конфликт на Украине истощил запасы вооружений Европы. «Во многих столицах генералы информируют министров обороны, что почти ничего не осталось», — сообщает газета The Times.

Опустели арсеналы, склады и даже свалки с военной техникой. Страны Восточной Европы исчерпали свои запасы советской техники, а поставки вооружений западного производства сталкиваются с задержками, так как техника нуждается в ремонте.