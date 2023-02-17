Разведчики ЗВО рассказали об эффективности противодронных пушек
Москва, 17 февраля 2023, 07:14 — REGNUM Беспилотные летательные устройства, используемые ВСУ, остаются у российских военных благодаря специальному оборудованию. БПЛА нейтрализуют противодронные пушки, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
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Применяемое против беспилотников оружие уже неоднократно доказывало свою эффективность. Устройства фактически блокируют работу аппаратов, делая невозможным управление ими украинскими военными.
Как сообщало ИА REGNUM, в спецоперации задействованы несколько видов таких вооружений, все они радиоэлектронные. В том числе используются ружья «Пищаль-ПРО», а также разработки «Росэлектроники» и REX, созданные «Калашниковым».