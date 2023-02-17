Москва, 17 февраля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Беспилотные летательные устройства, используемые ВСУ, остаются у российских военных благодаря специальному оборудованию. БПЛА нейтрализуют противодронные пушки, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Mil-lnr.info Перехваченный дрон ВСУ

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Применяемое против беспилотников оружие уже неоднократно доказывало свою эффективность. Устройства фактически блокируют работу аппаратов, делая невозможным управление ими украинскими военными.

«Это антидронная пушка, можно коптер сажать противника и свой даже. Она излучает мощную электроволновую частоту, которая глушит связь между пультом и дроном, соответственно, дрон переходит под ваше управление», — сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, в спецоперации задействованы несколько видов таких вооружений, все они радиоэлектронные. В том числе используются ружья «Пищаль-ПРО», а также разработки «Росэлектроники» и REX, созданные «Калашниковым».