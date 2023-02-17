Вашингтон, 17 февраля, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Программный директор исследовательской программы ЕС «Восточное соседство и Россия» в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес заявил, что Украина не может вернуть Крым. Но при этом атаки ВСУ на полуостров смогут создать политический пиар-эффект президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет Newsweek.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Читайте также: Нуланд заявила о поддержке США ударов ВСУ по объектам в Крыму

Мошес считает, что, учитывая небольшие размеры перешейка, ВСУ сделать что-то будет непросто.

«У России в воздухе и военно-морском флоте явное превосходство», — заявил эксперт, добавив, что небольшие успешные атаки киевской армии по Крымскому полуострову смогут создать лишь пиар для Зеленского.

В то же время Аркадий Мошес советует президенту Украины не надеяться на успех, как это было после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне поддерживают удары Украины по территории Крыма, так как считают эти действия Киева законными. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.