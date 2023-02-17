Delfi: власти Латвии поддержат Украину автомобилями, изъятыми у пьяных водителей

Варшава, , 06:59 — REGNUM В Латвии внесли корректировки в закон о поддержке гражданского населения Украины. Теперь стране будут передавать автомобили, владельцы которых были задержаны за рулём в состоянии алкогольного опьянения, сообщило Delfi.

Латвийский сейм (сс) Saeima

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Законодательно было закреплено соответствующее предложение главы минфина Латвии Арвилса Ашераденса. Его поддержала коалиция в сейме страны.

Фактически транспорт будет передаваться в собственность правительства Украины. Таким образом в Латвии намерены поддержать украинский народ.

Ранее такой транспорт передавали на запчасти или на переработку. Переправлять на Украину автомобили будет специализированная организация.

«Мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — отметил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции латвийского сейма Раймонд Бергманис.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше констатировали нарастание неонацистских настроений среди украинских беженцев. О проблеме агрессии бандеровцев рассказал обозреватель издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста.