Берлин, 17 февраля, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Самыми многочисленные на конференции в Мюнхене (Германия) станут делегации из США и Украины. Представителей РФ вообще не пригласили на это мероприятие — да они и не собирались, сообщил «Коммерсант»

Globalgid.ru Мюнхен

Вместо официальных представителей России на международной конференции будут присутствовать оппозиционеры, поддерживающие Украину в конфликте: Гарри Каспаров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Михаил Ходорковский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Дмитрий Гудков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Юлия Навальная и Жанна Немцова. С Украины в Мюнхен приехали министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, более 20 депутатов Верховной рады и большое количество украинских экспертов. Предполагается, что ситуация в стране станет самой обсуждаемой темой на конференции.

Читайте также: Пушков: Мюнхенскую конференцию готовят на фобиях и миражах

Самой многочисленной делегацией названа американская. Из США в ФРГ прибыли вице-президент США Камала Харрис и огромное количество представителей Госдепартамента, Пентагона и Конгресса — только сенаторов насчитывается более 30. Всего мероприятие, как предполагается, посетят более 40 глав государств и правительств, около 90 министров, сотни политиков и экспертов.

В МИД РФ заверили, что никто из официальных российских лиц не поехал бы в Мюнхен даже в случае получения приглашения. Так, в прошлом году делегация из РФ добровольно отказалась от участия в этом мероприятии, сославшись на отсутствие объективности на конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, серьёзного обсуждения будущей европейской безопасности на предстоящей Мюнхенской конференции не будет, её участники заняты эмоциями, фобиями и миражами, ранее заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.