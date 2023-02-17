Onet: на Украине формируют первое польское подразделение спецназначения

Киев, , 05:58 — REGNUM Подразделение специального назначения создают из польских добровольцев на Украине для участия в боевых действиях против России. Об этом пишет издание Onet.

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В Киеве 15 февраля объявили о наборе первого специального подразделения, состоящего из поляков. Есть для него и название — «Польский добровольческий легион».

По информации издания, подобные отряды, созданные из иностранцев, уже действуют на Украине. К уже имеющимся добавится не только польское, но и немецкое подразделение.

Основным условием приёма являются военная подготовка и отсутствие проблем с алкоголем или наркотиками.

Отмечается, что окончательно легион сформируют очень быстро — в течение одной или двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, привлечение украинскими властями иностранных наемников не способно изменить ситуацию на поле боя и исход специальной военной операции, заявил журналистам 14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.