Посольство РФ: в США подпитывают амбиции Киева по нападению на Россию
Вашингтон, 17 февраля 2023, 05:47 — REGNUM В посольстве России в Вашингтоне прокомментировали заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что американские власти поддерживают удары Украины по территории Крыма, так как считают эти действия Киева законными. Эти слова пресс-секретарь российской дипмиссии Игорь Гиренко назвала подтверждением того, что Соединённые Штаты непосредственно вовлечены в конфликт между Киевом и Москвой.
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Особенно он подчеркнул то, что эти заявления не являются только риторикой, а за ними стоят конкретные действия в виде снабжения Украины вооружением. Представитель посольства пояснил, что в США «консультируют украинских военачальников, де-факто вместе с ними планируют операции и участвуют в наведении на цели вооружений». Все эти действия являются проявлением воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к России, сказал Игорь Гиренко.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне поддерживают удары Украины по территории Крыма, так как считают эти действия Киева законными, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.