Политик Филиппо: Швейцария наименее сумасшедшая страна в вопросе поставок вооружения Киеву

Париж, , 05:28 — REGNUM Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Швейцария, в отличие от других стран Европы, ведет себя политически грамотно, отказывая Киеву в поставках военного вооружения.

Флориан Филиппо Gauthier Bouchet

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«НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Зеленскому. Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны?» — написал Филиппо в Twitter.

Отметим, что французский политик Филиппо выступает против вооружения киевской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, Флориан Филиппо организовал манифестацию в поддержку выхода Франции из НАТО, а также выступил с призывом остановить передачу оружия Украине.