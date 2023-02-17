Украинский пленный рассказал, как в ВСУ поставлена на поток доставка наркотиков на передовую

Москва, , 05:07 — REGNUM Добыть на передовой наркотические вещества и алкоголь для военнослужащих Украины не составляет труда — всё необходимое им доставляют волонтёры вместе с гуманитарной помощью. Об этом рассказал украинский пленный Иван Василенко, сообщило РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Изначально Василенко пытался сбежать от призыва за границу, но был мобилизован во Львове и направлен под Камышеваху в ЛНР.

Пленный рассказал, что весь его взвод употреблял наркотики и алкоголь, не скрываясь от командования. Василенко отметил, что все видели состояние солдат, но закрывали глаза, так как их «кидали просто на мясо».

Он пояснил, что наркотические вещества им доставляли волонтёры, которых не досматривают и вместе с гуманитарным грузом они могут привезти всё, что угодно. А некоторые солдаты ВСУ привозили с собой семена, чтобы самостоятельно на позициях выращивать «травку».

Как сообщало ИА REGNUM, группа медиков, которая направлялась в Угледар для эвакуации раненых, была расстреляна ВСУ.