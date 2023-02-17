Киев, 17 февраля, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Киев пока не получил заверений ни от одной страны о поставке истребителей. Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию редакционной группы Funke.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

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«Ни одна страна не взяла на себя обязательства по поставкам истребителей. Но некоторые правительства, например Великобритании, объявили об обучении украинских пилотов, скоро это сделают и другие», — признал Кулеба.

Дипломат добавил, что нужны Украине для контрнаступления истребители из США, Великобритании, Франции и Германии.

В разное время представители и президенты стран обещали Киеву поставки различного вооружения, но впоследствии их не всегда выполняли.

Как сообщало ИА REGNUM, киевская армия не сможет противостоять российской из-за нехватки боеприпасов. Так считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.