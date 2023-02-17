Вашингтон, 17 февраля, 2023, 05:02 — ИА Регнум. О стабильном состоянии нервной системы президента США Джо Байдена заявил врач Белого дома Кевин О’Коннор. Представлены данные медицинского освидетельствования — обследование состояния здоровья американского лидера проводилось детально.

Gage Skidmore Джо Байден

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«Нет никаких указаний на церебральное или другое неврологическое расстройство, такое как инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз», — подчеркнул врач.

О’Коннор рассказал, что у президента обнаружена периферическая невропатия обеих стоп, и это влияет на его походку. Байден также страдает артритом позвоночника.

Несмотря на это, врач назвал американского лидера «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной». Состояние здоровья президента США не мешает ему исполнять свои обязанности по руководству страной, заверил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Джо Байден проходил диспансеризацию, которая длилась почти три часа. Ранее высказывались сомнения в адекватном ментальном состоянии американского президента.