США используют украинцев как пушечное мясо — спикер Народного Совета ДНР
Спикер Народного Совета ДНР Бидевка: украинцы должны понять, что их используют как пушечное мясо
Донецк, 17 февраля, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка призвал жителей Украины понять, что США и Запад используют их как «мясо» в ситуации с Россией.
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По мнению Владимира Бидевка, украинцы «не защищают благие цели».
«Мне бы хотелось, чтобы население Украины, несмотря на всю пропаганду, которую им вбивают в голову, поняло — они не защищают благие цели, их используют как пушечное мясо для того, чтобы просто бороться с Россией. И используют их США», — сказал Бидевка РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пообещала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху вручить Нобелевскую премию мира, если ему удастся убедить российского президента Владимира Путина закончить конфликт на Украине.