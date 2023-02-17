В России начались испытания беспилотника ТрАМП, способного преодолевать более 600 км

Москва, , 04:46 — REGNUM Новейший современный беспилотный летательный аппарат ТрАМП начали испытывать в России. Устройство способно доставлять до 250 кг грузов на расстояние более 600 км, сообщило РИА Новости.

Беспилотник U.S. Air Force

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«Проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров», — рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Оборудование готовят для первого полёта, а пока испытывают на земле. У БПЛА ТрАМП большой грузовой отсек вместительностью 2650 литров. Заявленная крейсерская скорость устройства составляет 195 километров в час. Дрон может подниматься на высоту до трёх тысяч метров. БПЛА имеет специальный отсек для оснащения дополнительным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в России разработана транспортная авиационная многофункциональная платформа (ТрАМП), стало известно 8 февраля. Беспилотник может взлетать с не оборудованных площадок и совершать посадку при минимальных условиях.