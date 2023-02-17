Полковник США Макгрегор заявил, что весь мир готов сотрудничать с Россией

Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Высказывания чиновников США о России не соответствуют действительности, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке BMG-2048

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Полковник в отставке прокомментировал в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom слова главы комитета начальников штабов США Марка Милли, который назвал Россию «мировым изгоем».

«Россию вряд ли можно назвать изгоем, если бы было так, то её экономика лежала бы в руинах, однако там всё идет как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников», — сказал Макгрегор.

По его мнению, весь негативный посыл про русских, нужно относить на счёт украинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон, пока на Украине идёт война, не только поддерживает Киев, но и извлекает уроки с прицелом на возможное столкновение с Китаем в будущем. Об этом заявила обозреватель Associated Press Тара Копп.