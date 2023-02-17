С владельцев электромобилей не будут взимать деньги за передвижение по платным дорогам в России

Москва, , 04:23 — REGNUM В России с 1 марта стартует эксперимент, в рамках которого водителям электромобилей предоставят право не платить за проезд по федеральным трассам, где предусмотрено движение за деньги. Водители таких машин получат бесконтактный транспондер T-pass, средства с которого будут списываться только при нарушении условий и проезде на обычном автомобиле, сообщил «Коммерсант».

Электромобиль Tony Hisgett

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Получить такой «пропуск» можно будет в «Автодоре», либо взяв его в аренду, либо купив за 3 тыс. рублей при предъявлении документов, подтверждающих владение электромобилем. Льготу получат только автомобилисты, машины которых имеют полностью электрический двигатель. Бесплатный проезд для них будет возможен по трассам М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, а также по Центральной кольцевой автомобильной дороге А-113.

Операторам, обслуживающим автострады, будут компенсировать выпадающие доходы из бюджета РФ. Действительно ли T-pass используют при проезде в электромобиле, намерены отслеживать автоматически, обмануть систему не получится.

Эксперимент продлится до конца 2023 года. Мера направлена на поддержку и развитие рынка электромобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что производство электромобилей должно быть налажено в РФ. Он также констатировал необходимость создания инфраструктуры зарядных станций для таких машин.