Замглавы Госдепа США Нуланд заявила, что Вашингтон ждёт стратегического поражения России на Украине

Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Власти США рассчитывают на стратегическое поражение России в конфликте на Украине, так как это позволит сохранить мировой порядок. Об этом на семинаре в Фонде Карнеги заявила заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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Она подчеркнула, что США надеются на поддержку всего «цивилизованного мира» позиции Вашингтона по Украине.

Нуланд считает, что если не удастся добиться поражения России в конфликте с Украиной, то «все другие автократы на планете будут пытаться откусить части стран». Именно поэтому Вашингтон ставит во главу угла мировой порядок, который «США на протяжении всех лет возглавляли и сохраняли в безопасности», и Устав ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне поддерживают удары Украины по территории Крыма, так как считают эти действия Киева законными. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.