Иркутская область, 17 февраля, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Возгорание в двухквартирном доме села Мамоны Иркутской области стало причиной гибели троих мужчин и двоих женщин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.

ГУ МЧС по Республике Крым Пожар

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Тела людей были обнаружены пожарными внутри здания. Выгорела одна из квартир. Жители второй половины дома успели эвакуироваться.

«В 05:32 пожар локализован на площади 48 квадратных метров, в 05:38 пожар ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Время указано местное (00:32 и 00:39 мск). Сообщение о возгорании поступило около полуночи по московскому времени.

Пожар тушили 15 человек, привлекались четыре единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в Сочи произошел пожар в одноэтажном барачном доме. Спасатели эвакуировали 30 человек, никто не пострадал.