Магадан, , 03:59 — REGNUM На 6-м километре основной трассы в пригороде Магадана утром 17 февраля загорелся крупный склад с грузовой техникой. О происшествии корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном МЧС.

Тушат склад в Магадане МЧС Магаданской области

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По информации пожарных, огонь распространился почти на 600 кв. метров складских помещений. Сотрудники эвакуированы, также удалось спасти несколько большегрузов.

Ликвидация огня продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в конном клубе «Мустанг» в селе Нижняя Шиловка возле Сочи произошёл 14 февраля. Загоревшиеся хозяйственные постройки не смогли потушить оперативно потому, что конюшни находились в труднодоступной горной местности.