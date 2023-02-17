Москва, 17 февраля, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Участвовавшей в конкурсе «Мисс Вселенная — 2023» россиянке Анне Линниковой было очень трудно из-за отношения к ней на фоне конфликта на Украине. Девушка рассказала о беспрецедентном давлении на неё со стороны украинских пользователей в интервью для YouTube канала «Алёна, блин!».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Конкурс красоты и таланта

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У девушки случались нервные срывы из-за обрушившегося на неё хейта.

«Уровень ненависти, который исходил от украинских пользователей, был очень высоким. Писали разные вещи. Первые две недели мне было очень тяжело», — сказала Анна Линникова.

В том числе ей желали смерти. Агрессию также проявляли претендентки на звание «Мисс Вселенная» из Украины и Швейцарии. Организаторы конкурса никак не пресекали агрессию в адрес российской участницы, несмотря на её просьбы о защите.

«Я несколько раз просила организаторов конкурса не игнорировать меня. Они сделали после этого один пост со мной в соцсети. Но я оказалась в том видео не одна. Когда спрашивала, почему нет моих фото на странице конкурса, мне отвечали: «Извините, не досмотрели», — пожаловалась Линникова.

Как сообщало ИА REGNUM, девушка живёт в Оренбурге. На конкурсе она вышла в полуфинал, выступая в платье «Корона Российской империи».