Пекин, 17 февраля, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Введенный западными странами потолок цен на нефть укрепил экономику России и негативно сказался на экономике других стран. Такое заключение сделала China Daily.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены

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По утверждению издания, высокие цены на нефть стали «благом для России и отравой для США и других стран Запада», которые выражают беспокойство тем, что повышение цен приведет к инфляции, «ужесточению рынка и скачку цен на топливо».

Отмечается, что все эти нефтяные качели привели к забастовкам и росту преступности.

Что касается российской экономики, то прогноз МВФ — позитивный.

Как сообщало ИА REGNUM, в США не обнаружили доказательств того, что Россия пытается обойти установленный потолок цен на нефть, сообщил помощник по экономической политике министра финансов Штатов Бен Харрис.