Аляска, США, 17 февраля, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Новый случай российской активности возле Аляски зафиксировали в США. О полётах четырёх истребителей рассказало объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) в своём аккаунте Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34 и Су-35 ВС России

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В зоне ПВО Аляски зафиксировали пребывание воздушных судов Ту-95МС, СУ-30 и СУ-35, два из них — истребители. Самолёты сопроводили от воздушного пространства штата.

В командовании подчеркнули, что в зоне ПВО Аляски российские самолёты обнаруживали дважды за прошедшие двое суток.

«Данная российская активность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается в качестве угрозы или провокации», — отметили в NORAD.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в США также заявили, что четыре воздушных судна из РФ вторгались в опознавательную зону ПВО Аляски. Самолёты были идентифицированы и обезврежены.