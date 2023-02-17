Вашингтон, 17 февраля, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Отвечающий за взаимоотношения с Китаем Майкл Чейз из минобороны США в ближайшее время посетит Тайвань. Об этом написала Financial Times со ссылкой на информатора.

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На данный момент куратор Китая находится в Монголии на военных переговорах.

Визит обусловлен обострением отношений между США и КНР из-за скандальной истории с воздушным шаром.

Накаляется ситуация ещё и с прошлогоднего визита на Тайвань экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон, пока на Украине идёт война, не только поддерживает Киев, но и извлекает уроки с прицелом на возможное столкновение с Китаем в будущем. Об этом заявила обозреватель Associated Press Тара Копп.